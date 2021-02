Fatec oferece intercâmbio virtual com universidade mexicana

A lista dos candidatos selecionados será publicada em 4 de março

Da Redação

Estudantes das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) e dos cursos de pós-graduação do Centro Paula Souza (CPS) que desenvolvam ou tenham interesse em desenvolver pesquisas científicas têm até a próxima quarta-feira (24) para se inscrever nas Estancias de Investigación Virtual Primavera 2021. O programa de pesquisa científica e mobilidade virtual é oferecido por meio de parceira com a Universidad Veracruzana, do México.

“Trata-se de uma oportunidade muito interessante que visa oferecer encontros virtuais com o objetivo de abordar projetos e áreas levadas a cabo por professores da instituição mexicana”, esclarece a assessora de Relações Internacionais do CPS, Marta Iglesis. Entre elas estão robótica, meio ambiente, inteligência artificial, desenvolvimento de sistemas, saúde, química, TICs, agropecuária, ciências exatas (cálculos e estatística), sociologia, arquitetura, artes e estudos socioeconômicos – confira aqui o catálogo completo.

As inscrições devem ser feitas pela internet. Para participar, é necessário que o aluno tenha conhecimento de espanhol nível B2, média global de 8,5 e disponibilidade de participar dos encontros que serão realizados online, respeitando o fuso horário do México.

A lista dos candidatos selecionados será publicada em 4 de março. Os encontros virtuais começam no dia 8 do mesmo mês.

Mais informações aqui e pelo e-mail informacao.arinter@cps.sp.gov.br.