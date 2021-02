GCM flagra 5 botucatuenses com Covid-19 descumprindo quarentena domiciliar obrigatória

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu prossegue com a Operação Sentinela, que objetiva monitorar pessoas com diagnóstico positivo e familiares quanto situação de tratamento domiciliar da doença. Neste final de semana ocorreram 348 visitas a locais informados pela Central Coronavírus.

No entanto, foi constatado que cinco botucatuenses em quarentena domiciliar não se encontravam nas residências no momento da visita. Todas elas poderão ser processadas por crime contra a saúde pública, cuja pena varia detenção de seis meses a dois anos e multa. Até o momento a Polícia Civil tem mais de 50 inquéritos do tipo abertos para averiguação.

Neste momento 398 botucatuenses estão em quarentena domiciliar obrigatória, conforme boletim da Secretaria Municipal de Saúde. Cidade registra mais de 7.500 casos confirmados de Covid-19 e 98 mortes.