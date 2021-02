HC de Botucatu suspende visitas à UTI Central após paciente da ala ‘não-Covid’ testar positivo para a doença

HC informou que todas as medidas de isolamento foram realizadas

Do G1

Um dos pacientes internados na UTI Central do Hospital das Clínicas (HC) de Botucatu (SP) em uma das alas “não-Covid” apresentou teste positivo para o coronavírus, de acordo com informações da unidade divulgadas neste domingo (21).

Diante do resultado positivo do exame, as visitas aos pacientes da UTI Central da unidade foram suspensas e o hospital ainda não informou até quando será mantida essa suspensão.

Além disso, o HC informou que todas as medidas de isolamento foram realizadas imediatamente e o rastreio de outros possíveis contágios também foi feito entre profissionais de saúde e funcionários que tiveram contato com o paciente.

O HC informou ainda que, ao serem internados, todos os pacientes são submetidos ao teste para diagnóstico de Covid-19. Porém, como o resultado não sai imediatamente, o paciente pode ter dado entrada na UTI não-Covid já contaminado.

Segundo o HC, o paciente, que não teve detalhes como sexo e idade informados, foi transferido para a UTI Covid assim que o resultado saiu e que seu estado é considerado grave, mas estável.

Nesta segunda-feira (22), o HC de Botucatu informou que opera com taxa de ocupação de 106% dos leitos de UTI Covid, ou seja, há 32 pessoas internadas com sintomas graves para um limite de 30 leitos.