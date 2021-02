Inscrições para Programa de Auxílio ao Estudante se encerram na próxima terça-feira, 23

Inscrição é dividida nas etapas de preenchimento do formulário online e entrega presencial de documentos

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu, por meio da Assessoria Especial de Políticas de Inclusão, informa que as inscrições para o Programa de Auxílio ao Estudante, PAE, se encerram na próxima terça-feira, 23, às 16h30.

A inscrição é dividida nas etapas de preenchimento do formulário online e entrega presencial de documentos. Para se inscrever, conferir o edital com as condições e ver mais detalhes sobre o Programa, os interessados devem acessar o link https://www.botucatu.sp.gov.br/pae-programa-de-auxilio-ao-estudante.

Os estudantes que estão em processo de vestibular para ingressar em algum curso de graduação no primeiro semestre de 2021 podem solicitar o recurso.

O PAE também prevê que 10% das vagas sejam reservadas a pessoas com deficiência, que atendam os critérios socioeconômicos e que comprovem a deficiência através de laudo médico, conforme prevê a lei de criação do programa, nº 5.723/2015.

Mais informações

Assessoria Especial de Políticas de Inclusão

Endereço: Avenida Raphael Serra, 460 – Vila Eny

Telefone: (14) 3811-1522