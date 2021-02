Sabesp fará intervenção na rede de água na Amando de Barros; trecho ficará interditado

Trânsito será interditado neste trecho e o tráfego será desviado para Rua Curuzu e João Passos

Da Redação

A Sabesp informa que, nesta terça-feira, dia 23/2, vai realizar serviços de interligação de rede de abastecimento de água para atendimento de um prédio comercial, localizado na Rua Amando de Barros, na altura do número 938, na região central de Botucatu.

Durante os trabalhos o trânsito será interditado neste trecho e o tráfego será desviado para Rua Curuzu e João Passos. A previsão é que os serviços sejam concluídos, sem prejuízo no abastecimento, ainda na manhã desta terça feira, com a liberação da via até às 8h30.

A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do número 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24 horas.