Avaré: pavimentação vai chegar a outras ruas do Terras de São José

Da Redação

Acontece no dia 3 de março o procedimento licitatário que prevê a contratação de empresa responsável pela execução de pavimentação asfáltica no Terras de São José.

Trata-se da Fase II do projeto de melhoria desenvolvido pela Prefeitura da Estância Turística de Avaré. De acordo com o projeto, a etapa vai contemplar a Rua Dieter Glaser, Rua Antonio Pilar, Rua dos Eucaliptos, Rua dos Gorocaias, Rua Maria Gabriela Pedroso, Rua Armando Silveira e Rua André Jurado.

A obra é um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai disponibilizar R$ 960.019 mil para custeio do empreendimento. Outros R$ 125.740,47 mil integram a contrapartida do município.