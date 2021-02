Neste mês já morreram 20 pessoas em decorrência do novo coronavírus

Da Redação

Nesta terça-feira, 23 de fevereiro, um homem de 48 anos tornou-se a 100ª vítima da Covid-19 em Botucatu. O mesmo estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da rede privada de saúde.

Não foi informado período de internação do homem. Neste mês já morreram 20 pessoas em decorrência do novo coronavírus, representando 20% do total desde o início da pandemia, em março de 2020.