Curso sobre Bioarquitetura na Unesp de Botucatu está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o Curso On Line Bioarquitetura – Construções Sustentáveis, que acontece de 22 a 31 de março de 2021. Durante o curso, voltado para profissionais de várias áreas e público em geral, será apresentada uma visão ampla da Bioarquitetura e suas técnicas de construções ecológicas.

Os objetivos do curso são: fornecer as bases teóricas e práticas das técnicas de bioconstruções; apresentar os mecanismos de interatividade das construções ecológicas, seus reflexos na sociedade e na sustentabilidade de nosso planeta e desenvolver uma consciência da importância das iniciativas de preservação do meio ambiente.

O conteúdo oferecerá aos alunos uma visão macro da evolução da Arquitetura após a era mecanicista de linhas retas e materiais tóxicos. O novo conceito da Bioarquitetura remete ao design de formas tênues e arredondadas, onde as cores predominantes são as cores e tons encontrados na natureza, no solo, na vegetação, nas rochas. Em síntese, os temas abordados proporcionam uma viagem na retomada do homem ao seu “habitat natural”, reaprendendo conceitos, técnicas primitivas de construção e a valorização de aspectos sociais de sustentabilidade e de proteção ao meio ambiente.

A Bioarquitetura busca incorporar a natureza à arquitetura. Representa o elo entre a natureza e o desenho das formas nas construções. Os princípios harmônicos naturais da arquitetura biológica surgem a partir de uma expressão de padrões, simetrias, formas, símbolos e relações universais naturais, onde o homem se integra em perfeita harmonia com seu habitat natural.

Com esses e outros conceitos, o curso apresentará a visão de novas técnicas nas bioconstruções, o design de hoje para casas sustentáveis com materiais orgânicos e naturais, compondo desde suas fundações até os revestimentos e detalhes decorativos, o aperfeiçoamento de técnicas milenares de construção, com tecnologias de nossa era.

O curos será ministrado por Maria Tereza Montes, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Bennett – Rio de Janeiro e analista de sistemas graduada pela PUC – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Dentre suas áreas de atuação estão: Geobiologia, Bioarquitetura e Sustentabilidade e Equilíbrio de Ambientes.

Mais informações, programação completa e inscrições em: www.fepaf.org.br