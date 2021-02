Empreenda Rápido oferece cursos gratuitos para Avaré

Programa foi criado com o objetivo de oferecer auxílio para o empreendedor precisa para abrir ou ampliar o seu negócio

Quem está em busca de uma nova atividade ou quer aprimorar os conhecimentos pode se inscrever gratuitamente nos cursos “Aprenda e Venda Polimento Automotivo”, “Aprenda a Vender Melhor no E-commerce” e “Aprenda a Vender melhor no Varejo” que serão realizados em Avaré.

A ação gratuita faz parte do Programa Empreenda Rápido, do Sebrae e Governo de São Paulo, em parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, por meio da Secretaria de Indústria e Comércio, ACIA, Senai e Senac.

Inscrições

As aulas do curso de polimento automotivo serão realizadas entre 8 e 18 de março, de terça a quinta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os participantes receberão as instruções presencialmente no Centro Avareense de Integração Cultural (CAIC), na Rua Minas Gerais, nº 340.

As inscrições podem ser feitas no link http://bit.ly/AVARETECNICO . São 16 vagas disponíveis.

A programação inclui ensinamentos sobre tecnologia de tintas e vernizes; polimento técnico em repintura; polimento técnico comercial; manuseio de politriz rotativa; compostos polidores; compostos de proteção; boinas de corte, refino e lustro; entre outros assuntos ligados ao tema.

Os outros dois cursos serão realizados de forma online pelo Senac. As aulas do curso “Aprenda a Vender melhor no Varejo” e do curso “Aprenda a Vender melhor no E-commerce” ocorrem entre os dias 22 a 31 de março, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

São 30 vagas disponíveis para cada um e as inscrições podem ser feitas no link http://bit.ly/ CURSOTECNICOONLINE .

Programa

O Empreenda Rápido foi criado com o objetivo de oferecer em um só lugar tudo o que o empreendedor precisa para abrir ou ampliar o seu negócio.

Baseado em seis pilares, é possível abrir empresa com agilidade, acessar crédito com as melhores taxas de juros do mercado, aprender a gerir o próprio negócio e se inscrever em cursos de qualificação profissional, além de criar e gerir soluções inovadoras e acessar o mercado por meio de parcerias com plataformas digitais.