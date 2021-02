Prefeitura de Jaú notifica supermercados, restaurante e igreja por aglomerações e descumprimento de decreto

Da Redação

A Prefeitura de Jaú, por meio do setor de Fiscalização notificou 9 (nove) estabelecimentos comerciais na última sexta-feira (19) por desconformidade com as normas estabelecidas pelo Decreto Municipal 7.939/2021, criado para enfrentamento à pandemia de COVID-19.

Foram notificados 1 (uma) casa de carne, 1 (um) mercado, 1 (um) bar, 1 (uma) padaria, 1 (uma) sorveteria, 1 (um) disk bebidas, 1 (uma) marmitaria, 1 (uma) imobiliária e 1 (um) restaurante.

No sábado 2 (dois) supermercados, na Vila Nova Jaú, foram multados por premitir mais de uma pessoa por família em seu interior. Cada local vai pagar multa de 100 UFESPs (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), valor correspondente a R$ 2.9 mil (dois mil e novecentos reais). Também no sábado 2 (dois) bares foram notificados por venda de bebida alcoólica após às 16h e 1 (um) supermercado foi notificado por ter em seu interior mais de uma pessoa da mesma família.