Próxima detonação na barragem do Rio Pardo será na quinta, 25

Os avisos sonoros serão dados por meio de sirenes

Da Redação

Nesta próxima quinta-feira, 25, às 17h30, a obra da barragem do Rio Pardo terá mais um desmonte de rochas com o uso de explosivos. Os serviços serão realizados atendendo às normas e parâmetros de segurança do Plano de Detonação da obra.

Além da placa existente na entrada da obra, outras nas proximidades são atualizadas com data e horário das detonações, como forma de alerta aos moradores e visitantes da região quanto aos efeitos da explosão. São eles vibrações do solo e de estruturas, desconforto sonoro e dissipação de poeira pelo ar.

Os avisos sonoros serão dados por meio de sirenes. Faltando 10 minutos para a detonação, tocará um alarme de 30 segundos. Com 1 minuto antes da detonação, tocará outro alarme de 60 segundos. Após a detonação, tocará um terceiro alarme de 10 segundos indicando o fim da explosão no dia.

A barragem do Rio Pardo é uma importante obra no que diz respeito a segurança hídrica, e irá garantir ao Município o abastecimento de água para cidadãos e empresas por pelo menos seis décadas, possibilitando assim mais qualidade de vida e desenvolvimento econômico para Botucatu.