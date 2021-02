Tensões políticas levaram Brasil a fracassar no combate à covid-19, aponta relatório

Um primeiro relatório com os principais resultados obtidos até o momento foi divulgado no evento global Schmidt Futures Forum, que ocorreu de forma on-line nos dias 12 e 13 de janeiro. “O relatório ganhou repercussão, inclusive, em uma matéria publicada pelo jornal The New York Times, nos Estados Unidos, que citou o projeto e os resultados que evidenciam a necessidade de analisar as condições preexistentes para entender as diferenças de resposta à pandemia observadas nos diversos países”, aponta Gabriela. “Os pesquisadores devem, em meados deste ano ainda, produzir e publicar um livro do projeto. A equipe brasileira atualmente realiza investigações sobre discursos e estratégias de comunicação de risco frente à pandemia, fatores que influenciam a percepção da doença junto à população e o papel da sustentabilidade para analisar crises e promover mudanças.”

O projeto CompCoRe é coordenado pelos pesquisadores Sheila Jasanoff (Harvard Kennedy School) e Stephen Hilgartner (Cornell University) e financiado pela National Science Foundation, agência governamental dos Estados Unidos que promove o progresso da ciência, e pelo Schmidt Futures, instituição privada que busca aproximar cientistas da política pública.

O projeto conta com uma equipe de mais de 60 pesquisadores de 16 países (Austrália, Áustria, Brasil, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Holanda, Singapura, Coreia do Sul, Suécia, Taiwan, Reino Unido e Estados Unidos) e contribuições de pesquisadores da Indonésia, Peru e África do Sul.

No Brasil, além de Gabriela e Monteiro, participam do CompCoRe Alberto Urbinatti, pós-doc da Unicamp, Phillip Macnaghten, professor da Wageningen University, Ione Mendes e Felipe Reis Campos, doutorandos da FSP.