Tomam posse novos supervisor e vice das Fazendas da FCA/Unesp

Assumem os professores Juliano Carlos Calonego e Marco Antonio Tecchio

Da Redação

Em solenidade restrita, realizada no dia 22 de fevereiro, o professor Dirceu Maximino Fernandes, diretor da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, deu posse aos novos supervisor e vice-supervisor das Fazendas de Ensino, Pesquisa e Extensão (FEPE) da FCA, respectivamente, professores Juliano Carlos Calonego e Marco Antonio Tecchio.

A solenidade contou com a presença dos professores Caio Antonio Carbonari, vice-diretor da FCA; Carlos Frederico Wilcken, ex-diretor da FCA; Roberto Lyra Villas-Boas e Renata Cristina Batista Fonseca, supervisor e vice-supervisora cessantes das FEPE.

Após o juramento e a assinatura dos termos de posse, o professor Dirceu Maximino Fernandes agradeceu os supervisores e vice-supervisores cessantes. “Agradeço ao professor Lyra, à professora Renata e a toda sua equipe de trabalho nos últimos quatro anos, por tudo o que vocês realizaram, mesmo com as dificuldades advindas da conjuntura econômica, financeira, sanitária e de recursos humanos que enfrentamos. Todos os ganhos e realizações desse período foram frutos do trabalho de vocês em conjunto com sua equipe, que hoje é bastante enxuta. Vocês têm o nosso reconhecimento e gratidão”.

Aos professores que assumem a função, o diretor da FCA deixou a mensagem: “Quero fazer um agradecimento por vocês aceitarem estar conosco nesses próximos quatro anos, sabedores das dificuldades que estamos enfrentando. Temos a esperança e a expectativa de que dias melhores virão, em termos sanitários, econômicos e de recursos humanos, para que possamos avançar ainda mais. Eu e o professor Carbonari temos a esperança de que a FCA terá suas Fazendas melhor estruturadas para que possamos continuar a dar suporte aos nossos cursos, pesquisas e atividades de extensão. Temos a certeza de que vocês são as pessoas qualificadas para estarem à frente desse trabalho. Desejamos muito sucesso”.

O professor Wilcken, em seu pronunciamento, salientou os esforços dos professores Lyra e Renata no trabalho feito nas Fazendas. “Sempre foram parceiros e acreditaram no sonho. Atravessamos juntos muitas dificuldades, principalmente com a questão das aposentadorias que ocorreram nesse período por conta da reforma da previdência e que nos afetaram bastante. Agradeço aos professores e a toda sua equipe pelo envolvimento e dedicação em manter as Fazendas funcionando bem, mesmo com o quadro restrito de servidores. Tudo o que estava previsto foi feito, dias de campo, atividades de extensão e pesquisas. Agradeço de coração e acho que nossas Fazendas seguem em mãos muito capacitadas com os professores Juliano e Marco Tecchio. Com certeza vão contribuir bastante com nossa Faculdade”.

O vice-diretor da FCA, professor Caio Carbonari, observou a qualidade dos supervisores cessantes e dos que ingressam na função. “As Fazendas são como joias que a FCA tem. Elas saem das excelentes mãos dos professores Lyra e Renata e vão ser conduzidas por outros excelentes profissionais, os professores Juliano e Marco Tecchio. Agradeço e parabenizo os professores Lyra e Renata e toda sua equipe pelo trabalho incansável, dedicação e motivação diante de tantas adversidades nos últimos quatro anos de dificuldades financeiras. Aos novos supervisor e vice-supervisor desejo sucesso. Vocês conhecem bem as nossas três fazendas. Esperamos que tenhamos anos melhores em termos de recursos para que vocês possam implementar os avanços necessários para manter as Fazendas no ritmo e com a qualidade que elas sempre tiveram”.

A vice-supervisora cessante, professora Renata Fonseca, fez uma observação sobre a importância do comprometimento e do trabalho em equipe realizado nas Fazendas. “Nesses anos, percebemos que com vontade, criatividade e união é possível fazer muita coisa. Encerramos nossa gestão com a sensação de que fizemos o melhor possível com as condições que tínhamos. Mas nada seria possível se não tivéssemos uma equipe motivada e unida. Agradeço aos professores Wilcken e Dirceu pela oportunidade e ao professor Lyra pela parceria. Trabalhamos com amor, paixão, emoção e acho que criamos uma equipe harmoniosa, com respeito, companheirismo e pensando no melhor para as Fazendas. Agradeço demais essa oportunidade e desejo sucesso aos colegas que nos sucederão. Contem com a gente para qualquer questão”.

O professor Roberto Lyra Villas-Bôas agradeceu os professores Wilcken e Dirceu pela sua escolha para a função. “Foi uma experiência importante para mim. Pude investir em novas ideias e novas formas de trabalhar”. Ele também manifestou sua gratidão à professora Renata e a toda equipe de servidores. “Agradeço a professora Renata, pessoa gentil, organizada, de grande capacidade de trabalho e de diálogo. Todo o acompanhamento florestal das Fazendas ficou por conta dela e foi um trabalho incrível. Meu imenso agradecimento a todos os servidores que nos acompanharam nas Fazendas. São pessoas extremamente comprometidas e verdadeiramente entusiasmadas. Isso nos encoraja e nos dá força para trabalhar. Aos colegas que assumem a função, usem a criatividade e o entusiasmo de vocês para desenvolver ainda mais as Fazendas. Obrigado por terem aceitado dar continuidade a esse trabalho. Certamente teremos boas novidades. E contem conosco para contribuir no que for preciso”.

O novo supervisor das FEPE, professor Juliano Carlos Calonego também fez uso da palavra. “Agradeço à atual direção pela indicação do meu nome e do professor Tecchio. É com honra e entusiasmo que assumo esse compromisso. As Fazendas da FCA fazem parte da minha formação profissional e do meu dia-a-dia com docente e pesquisador. Sei como elas são importantes e fico entusiasmado de poder, junto com toda a equipe, ajudar na sua condução e fazer o melhor em termos de manutenção e melhorias. Agradeço também os professore Lyra e Renata pelo apoio e pela preocupação em deixar as Fazendas bem estruturadas e organizadas. Isso demonstra a competência dos gestores e dos trabalhadores. Temos que observar, aprender e avançar. Temos um bom ponto de partida, com o trabalho já feito e com o entusiasmo dos servidores. São pessoas que têm amor e carinho pela unidade. Acredito que juntos conseguiremos superar asa dificuldades”.

O professor Marco Tecchio, novo vice-supervisor, também reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento das FEPE. “Acompanhei de perto o trabalho dos professores Lyra e Renata e sempre tive muito apoio nos meus projetos. Sempre olhei com bons olhos as Fazendas, especialmente São Manuel, que ainda tem muito potencial para ser aproveitado. Queremos aproveitar a experiência do nosso pessoal, que é altamente habilitado e capacitado para os trabalhos de campo. Pretendo auxiliar o professor Juliano no que for preciso. Temos a vantagem de contar com um corpo docente altamente capacitado, com nossos alunos que trabalham bastante e vamos também buscar parcerias para resolver nossos gargalos e problemas. Agradeço a confiança da Direção da FCA e prometo que faremos tudo para continuar a melhorar as Fazendas”.