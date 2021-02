Cartazes com mensagens de apoio são afixadas na UBS dos Comerciários

Mensagens também pedem que os colaboradores não desistam do auxílio a população

Da Redação

Funcionários da Unidade Básica de Saúde (UBS) da região dos Comerciários, em Botucatu, foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira, 24 de fevereiro, com mensagens de apoio e estímulo pelo trabalho desempenhado no auxílio à Saúde Pública durante a pandemia de Covid-19.

Cartazes com frases de agradecimentos e de apoio estavam afixadas no portão de acesso à UBS. As mensagens também pedem que os colaboradores não desistam do auxílio a população.

Somente em fevereiro ocorreram 21 mortes das 101 registradas na Cidade até o momento. No último boletim epidemiológico, 7597 botucatuenses se infectaram com o novo coronavírus, enquanto 33 pessoas estão internadas em hospitais e 372 encontram-se em quarentena domiciliar.