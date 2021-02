Centro de Mídias de São Paulo está selecionando professores

A seleção será pelo Banco de Talentos da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo

Da Redação

O Centro de Mídias de São Paulo (CMSP) está selecionando professores para fazer parte de sua equipe. As vagas são destinadas a docentes que desejem lecionar as aulas remotas de Geografia, Biologia, Química e Física transmitidas pela plataforma e na TV. Os escolhidos terão a jornada cumprida integralmente no CMSP, na capital e direito à gratificação de atividade pedagógica.

A seleção será pelo Banco de Talentos da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. As etapas do processo podem ser encontradas no site do Banco de Talentos na seção Processos Seletivos em Andamento > Professor do Centro de Mídias. Os requisitos mínimos são: