Conchas tem a 18ª morte pela Covid-19

Município tem 682 casos confirmados do novo coronavírus

Da Redação

Nesta quarta-feira, 24 de fevereiro, uma mulher de 72 anos tornou-se a 18ª vítima fatal da Covid-19 em Conchas. O óbito foi confirmado pelo Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), unidade onde estava internada.

Segundo boletim da Prefeitura conchense, município tem 682 casos confirmados do novo coronavírus, com 631 pessoas recuperadas. Há 32 casos suspeitos e 34 pacientes estão em recuperação, sendo monitorados pela equipe do Ambulatório Covid.