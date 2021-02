Covid-19 em creche: Prefeitura de Botucatu confirma que professora testou positivo ao novo coronavírus

Prefeitura mantém atividades relativas mesmo com a confirmação do caso

Da Redação

Após a divulgação de que o Centro de Educação Infantil José Luiz Amat, na região da Boa Vista, ter registrado potencial surto de covid-19 entre funcionários, a Prefeitura de Botucatu confirmou que uma das professoras da instituição está positiva com a enfermidade. A profissional infectada teria 57 anos, conforme apurou o Notícias.

A confirmação veio por meio de nota oficial emitida no meio da tarde desta quarta-feira, 24 de fevereiro. Segundo o Poder Público, “não há surto de Covid-19 na Unidade Escolar”.

No entanto, reafirma que a professora positiva ao novo coronavírus está afastada do trabalho quando da confirmação do teste, desde a última semana, quando não havia ocorrido o retorno das aulas.

Segundo a prefeitura, uma segunda professora aguarda em casa resultado do exame RT-PCR após o marido ter diagnóstico positivo para a doença. Uma terceira professora também aguarda em casa o resultado do exame, após o marido apresentar sintomas da doença.

Além disso, uma quarta professora, em um dos dias de trabalho, pegou carona com a professora anterior, pediu para ser testada e aguarda resultado em casa, sem apresentar qualquer sintoma. Uma cuidadora da escola também apresentou sintomas da doença, foi testada e o resultado negativo. Sendo assim, retornou ao trabalho.

As demais professoras têm entre 46 e 55 anos, segundo informações obtidas pelo Notícias.

O Executivo municipal encerra a nota salientando que a Secretaria de Saúde acompanha os casos. “A Secretaria de Educação reitera que todos os protocolos de segurança e prevenção a Covid-19 estão sendo executados nas unidades de ensino infantil”, reitera na nota.

A creche atende crianças de 4 meses a 5 anos. Ao todo, são 131 crianças matriculadas na creche e 97 na pré-escola. Além disso, o estabelecimento de ensino conta com dez funcionários.