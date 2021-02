InnoJunior abre inscrições para curso gratuito e on-line de empreendedorismo

São 50 vagas disponíveis para jovens de 18 a 28 anos

Da Agência Educa Mais Brasil

Jovens de 18 a 28 anos já podem se inscrever em uma das 50 vagas do curso de empreendedorismo on-line e gratuito do programa InnoJunior. A capacitação visa desenvolver novos talentos com autonomia para gerir o próprio negócio. O curso é realizado em parceria com a SAP e com execução do Instituto Besouro de Fomento Social.

As aulas serão transmitidas de forma on-line entre os dias 22 e 26 de março, das 18h às 21h, pelo Youtube da Agência Besouro. Ao final do curso, os alunos receberão certificação, confecção de uma marca para o negócio e mentoria de 90 dias, oferecidos pelo Instituto Besouro.

Nas aulas, serão abordados temas como: produto e serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas, fluxo de caixa e marketing. As inscrições podem ser feitas no site do programa até o início do curso. A formação tem como base metodologia By Necessity®, que usa a vivência de cada um para a criação e manutenção de um negócio com baixo custo. Ao final de 11 etapas, o aluno estará pronto para tirar o negócio do papel.

Futuro Digital

Empreender é o quarto sonho dos brasileiros, depois de comprar uma casa, um carro ou viajar, segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), divulgada pelo Sebrae e Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP).

Independentemente do ramo, com a presença digital, o futuro dos empreendimentos passa pela transformação tecnológica. Assim, empreendedores precisam acompanhar essas transformações para encontrar a melhor forma de se posicionar no novo mercado.

De acordo com o Comitê para Democratização da Informática, dentre os benefícios da tecnologia para o Empreendedorismo estão:

– comodidade e eficiência com a automatização de processos;

– gerenciamento de informações a qualquer hora e de qualquer lugar;

– análise precisa de dados e desempenho das atividades;

-perda de menos tempo com recrutamento e seleção de pessoas;

– possibilidade de transformar vidas e melhorar o dia a dia da comunidade.