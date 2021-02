Unesp anuncia adiamento da segunda fase do Vestibular

A nova data da prova será divulgada oportunamente

Da Redação

A Unesp e a Fundação Vunesp, considerando as dificuldades geradas pelo agravamento da pandemia de Covid-19, especialmente em cidades com impossibilidade de aplicação de prova, comunicam o adiamento da aplicação da segunda fase do Vestibular Unesp 2021, marcada inicialmente para 28 de fevereiro, para todos os candidatos. A nova data da prova será divulgada oportunamente.

Ficam mantidas as datas das provas de habilidades para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais e Design (FAAC/Bauru) e Artes Cênicas, Arte-Teatro, Artes Visuais, Música Bacharelado e Música Licenciatura (IA/São Paulo), conforme o calendário do Manual do Candidato.