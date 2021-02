Avaré receberá novo lote com mais de 1100 vacinas conra a Covid-19

Da Redação

Avaré recebe na sexta-feira, 26, 1120 doses da vacina da Astrazeneca/Fiocruz. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde.

Levando em conta a orientação do Grupo de Vigilância Epidemiológica (GVS) de Botucatu, a pasta vai disponibilizar 84 doses para concluir a vacinação de idosos com idade entre 85 e 89 anos.

Até o momento, o percentual de vacinados nesse público-alvo já chega a 88% e os 12% restantes serão cobertos com a reserva anunciada.

A partir de 80 anos

Já as outras 1040 doses são destinadas para a imunização de pessoas entre 80 e 84 anos, etapa que começa na segunda-feira, 1º de março, segundo o calendário do Governo do Estado de São Paulo.

A quantidade é suficiente para imunizar 78% desse novo público-alvo. A Saúde informa que a etapa vai ter continuidade assim que Avaré receber novos lotes dos governos federal e estadual. O município aguarda ainda o recebimento da segunda dose da Coronavac.

Diante da orientação do GVS e do número reduzido de lotes, não será disponibilizada a primeira dose para cuidadores, demais profissionais da saúde e estagiários, informa a pasta.

Novas informações

Conforme vem sendo feito periodicamente, a Secretaria Municipal da Saúde vai manter a população informada sobre o andamento da vacinação por meio de comunicados divulgados na imprensa e nas redes oficiais da Prefeitura da Estância Turística de Avaré.

Locais de vacinação

A imunização a partir de 80 anos acontece no Centro de Saúde I (Postão da Rua Acre) e na modalidade drive-thru na área coberta localizada no Parque Fernando Cruz Pimentel (Emapa). Em ambos os casos, o atendimento ao público é das 8 às 11 e das 13 às 14 horas.

Balanço

A Saúde divulgou novo balanço com dados computados até quarta-feira, 24. Segundo o levantamento, foram distribuídas 5552 doses em Avaré.

Desse total, 4208 pessoas receberam a primeira dose e 1344 munícipes foram imunizados com a segunda aplicação.

Já o total de doses recebidas pelo município é de 5841, sendo 1060 da Oxford e 4781 da Coronavac.