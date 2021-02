Botucatu terá curso de Operador de Drone Agrícola

Curso oferece especialização multidisciplinar em uma área em pleno crescimento

Da Redação

Estão abertas as inscrições para o Curso de Operador de Drone Agrícola, promovido pela Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais (Fepaf), a ser realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2021.

Com o aumento das aplicações possíveis para os drones (tradicionais e mais avançados) e o crescimento da demanda sobre as diversas formas de operação (pilotagem) destes equipamentos, o curso busca preparar profissionais para operarem (pilotarem) estes equipamentos a partir de uma formação rápida e objetiva, com apresentação de conceitos teóricos e práticos, que pretende oferecer uma introdução à temática, permitindo ao final que o participante tenha os conhecimentos mínimos que lhe permita operar estes equipamentos.

O curso oferece uma especialização multidisciplinar em uma área de interesse que atualmente encontra-se em pleno crescimento, projetando para o futuro um “boom” devido às perspectivas de mudanças tecnológicas e o novo mercado de trabalho.

Os conteúdos teóricos e as atividades práticas serão ministradas pelo engenheiro agrônomo Marcelo Scantamburlo Denadai, mestre e doutor em Agronomia pela Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, com MBA em Agronegócio (ESALQ/USP), e atualmente docente da FATEC Botucatu juntamente com Vicente Márcio Cornago Júnior, mestre em Agronomia pela FCA/UNESP, com MBA em Supply Chain e Logística Integrada, especialização em Gestão Empresarial, graduação em Administração de Empresas e também professor da FATEC Botucatu.

Mais informações, programação completa e inscrições em www.fepaf.org.br