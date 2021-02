Famesp abre processos seletivos para diversas funções na saúde pública

Cargo: Enfermeiro (CRIE) – prazo determinado

Jornada de Trabalho: 30 horas semanais

Salário Inicial: R$ 2.333,74

Inscrições: de 01 a 03 de março

A inscrição é gratuita e não haverá prova: o currículo devidamente documentado, ou seja, com cópia de todos os itens citados no edital, deverá ser enviado em um arquivo no formato .pdf, postado no ato da inscrição.