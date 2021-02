Homem é preso por furtar residência na Vila Maria

Homem confessou o crime para comprar entorpecentes

Da Redação

A Guarda Civil Municipal (GCM) efetuou na noite desta quinta-feira, 25 de fevereiro, a prisão de um homem, de 50 anos, por furtar uma residência na região da Vila Maria.

Após denúncia, a guarnição chegou a uma casa, que estava para locação, onde havia sido retiradas algumas torneiras, cuba de pia, espelho, fiação elétrica e uma carriola.

Com as características informadas por populares, a viatura efetuou patrulhamento pela região, localizando o mesmo ainda pelo bairro, com os objetos furtados.

Indagado, confessou o furto e que venderia os itens para o consumo de entorpecentes.

Proprietário da residência reconheceu os objetos e o acusado. Detido, foi encaminhado ao Plantão Policial e, posteriormente, ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga.