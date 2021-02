Mesmo com altas de pacientes, Hospital das Clínicas tem 106% de ocupação em leitos UTI para Covid-19

Todas as 30 vagas em UTI estão ocupadas no momento

Da Redação

Boletim oficial do Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) desta quinta-feira (25) aponta cinco novas altas de pacientes em tratamento contra a covid-19.

As altas são relativas a quatro mulheres de 66, 56, 44 e 43 anos, moradoras de Balbinos, Bauru, Botucatu e Igaraçu do Tietê, respectivamente. Um homem de 45 anos, morador de Botucatu, também deixou a unidade hospitalar.

No entanto, a taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) apresentou nova alta, atingindo 106%, com todas as 30 vagas em uso, sendo necessária a abertura de dois novos espaços emergenciais, também com pacientes.

O número de pacientes internados é maior do que o número de leitos disponíveis para covid-19 por seguirmos cumprindo o nosso compromisso em promover assistência à todos os pacientes que precisam do HC neste momento., salienta o hospital, por meio de nota oficial.

Há, neste momento, 65 pessoas internadas no hospital vindas de todo o interior paulista. Desse total 60 são positivas a Covid-19.

Desde o início da Pandemia foram 333 altas hospitalares, enquanto 173 pessoas morreram em decorrência da doença.