Botucatu registra 50 novos casos de Covid-19; total vai a 7835

Nesta sexta-feira, 26 de fevereiro, Botucatu contabiliza 50 novos casos de Covid-19, conforme consta no boletim oficial emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, são 7835 pessoas infectadas desde o início da pandemia. Ontem esse número era de 7785.

Há 34 pessoas internadas em hospitais para tratamento, sendo que 28 já são positivas ao novo coronavírus. As taxas de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas é de 100%, onde todas as 30 vagas estão em uso. Já na rede privada, o valor está em 80% dos 10 leitos disponíveis.

Quanto à quarentena domiciliar obrigatória, 434 pessoas cumprem tal determinação. Em caso de descumprimento podem ser processadas por crime contra a saúde pública.

Além disso, a pandemia matou 102 pessoas, com 7272 recuperados.