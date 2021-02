Estudante de agronomia é preso por tráfico e cultivo de maconha em Botucatu

Do Leia Notícias

Um estudante de agronomia, de 19 anos, de Botucatu, foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 26, pela Polícia Civil de Botucatu, por tráfico de drogas e cultivo de maconha.

De acordo com informações da Polícia, o jovem foi preso em seu apartamento, onde foram encontradas 155 buchas de maconha (skunk / colombiana), tablete prensado de maconha, droga sintética MDMA, balança de precisão, e sementes de cannabis sativa.

Segundo relatado pela Polícia Civil, dentro do quarto o estudante montou uma estufa com luzes de LED para o crescimento da planta, com ventilação artificial e outros apetrechos. O traficante disse que cultivava desta forma para ter uma droga mais pura.

A prisão foi realizada pelos delegados Paulo Buchignani e Carlos Julião, pelos investigadores Valmir, Bassetto, Alexandre e João, e pelos escrivães Bruno e Sheila. De acordo com o relato, eles afirmaram que nunca haviam visto algo semelhante. Na estufa havia vasos com cannabis sativa.

O estudante confessou que comercializava a droga para pessoas do seu círculo de amizade. Ele já tinha passagem pela Polícia pelo crime de roubo.