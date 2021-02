Avaré: primeira parcela do IPTU vence no dia 10 de março

Pagamento à vista garante 10% de desconto no valor do imposto

Da Redação

A primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2021 vence no dia 10 de março. O pagamento à vista garante 10% de desconto no valor do imposto.

O contribuinte tem ainda 5% de desconto sobre o imposto caso opte pelo pagamento em duas vezes. A terceira opção é parcelar o valor em 10 vezes.

Como solicitar a 2ª via

O IPTU é o imposto cobrado de proprietários de imóveis em área urbana. Quem ainda não recebeu o carnê pode retirar a 2ª via do IPTU 2021 no site avare.sp.gov.br. Basta clicar na área “Acesso Rápido”, na parte inferior da página eletrônica.

O usuário será direcionado para o formulário. Em seguida, basta inserir a Inscrição Municipal (IM), incluindo o ponto e as letras maiúsculas, digitar os caracteres de segurança e imprimir o documento.