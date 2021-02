Botucatu: adolescente estuprada pelo avô sofreu abuso também do pai; mãe morreu de Covid nesta semana

Caso ganhou repercussão depois que o avô da vítima, de 61 anos, se entregou em uma delegacia da cidade nesta semana

Do UOL

Uma menina de 13 anos que foi estuprada pelo avô em Botucatu, também sofreu abusos por parte do pai em 2020.É o que garante a polícia, que vem investigando o caso.

O caso ganhou repercussão depois que o avô da vítima, de 61 anos, se entregou em uma delegacia da cidade nesta semana, alegando que teria estuprado a menina em janeiro.

Durante as investigações, que estão sendo realizadas pela Delegacia de Defesa da Mulher, chefiada pela delegada Luciana Souza, em parceria com a Delegacia Seccional, sob o comando do delegado Lourenço Talamonte, surgiram informações que envolveriam outros familiares.

“Em uma conversa informal que eu tive com outro delegado, ele me informou que o pai dela já está preso porque abusou dela no ano passado”, explicou Talamonte ao UOL.

Questionado se os dois casos poderiam ser tocados juntos, ele descartou. “O caso do pai é outro processo e ele já está preso e agora ocorreu de novo com ela, mesma vítima, infelizmente e que também já foi preso”, conta.

O pai da garota — que não teve nome nem idade divulgados para a preservação da vítima e das investigações — já estava preso acusado de ter abusado da filha no ano passado, quando ela ainda tinha 12 anos. Ele aguarda julgamento na penitenciária de Iaras (SP), mesmo local para onde o avô foi levado.

Os dois homens não são pai e filho, mas sogro e genro, já que o avô da vítima era pai da mãe da criança — e, inclusive, já havia sido preso no passado depois de ter estuprado a filha quando ela tinha 10 anos. Ele foi condenado e cumpriu pena por sete anos. A garota foi entregue ao Conselho Tutelar, que está acompanhando o caso e confirmou que ela vem recebendo tratamento psicológico com profissionais da Unesp de Botucatu.

Além de ter sido abusada pelo pai e pelo avô, a criança perdeu a mãe nesta semana em decorrência da covid-19. Ela morreu no mesmo dia em que o pai dela, avô da criança, se entregou alegando ter estuprado a neta.