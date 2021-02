Botucatu registra 54 novos casos de Covid-19

Botucatu tem 434 pessoas em quarentena domiciliar obrigatória

Da Redação

Neste sábado, 27 de fevereiro, o boletim epidemiológico aponta o acréscimo de 54 novos casos de Covid-19 em Botucatu. Com isso, o total chega a 7889 desde o início da pandemia.

Neste momento 33 pessoas estão internadas em hospitais para tratamento, sendo 28 positivas ao novo coronavirus. As taxas de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) está em 110% no Hospital das Clínicas, onde as 30 vagas estão em uso, sendo necessária a abertura de mais três espaços emergenciais. Na rede privada o índice é de 80% dos dez leitos.

Botucatu tem 434 pessoas em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processadas criminalmente.

A pandemia ainda matou 102 pessoas e outras 7315 estão recuperadas.