Homem morre esfaqueado em Rubião Junior

Um homem de 48 anos, identificado como Luciano Falcade, morreu após uma briga em um churrasco, em Rubião Júnior, na madrugada deste sábado, 27, em Botucatu.

De acordo com informações, Luciano morreu esfaqueado. Outros dois homens ficaram feridos. Um estaria em estado mais grave e o outro com ferimentos no rosto.

A vítima se desentendeu com o enteado, de 24 anos, e foi atacado com uma facada pelas costas. O filho da vítima, irmão por parte de mãe do autor do crime, tentou defender o pai e esfaqueou o rapaz de 24 anos.

O autor da facada foi preso em flagrante por homicídio. Segundo relatado ao Notícias, cerca de 10 pessoas participavam do churrasco.