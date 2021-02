Apostas de Botucatu acertam a quadra da Mega-Sena

Os números sorteados no concurso foram: 02, 03, 07, 48, 51 e 54

Da Redação

Quatro apostas feitas em Botucatu acertaram a chamada “Quadra” do concurso 2348 da Mega-Sena, realizado neste sábado, 27 de fevereiro. Os prêmios serão de R$ 895,06.

As apostas feitas em Botucatu foram as classificadas como simples e são as seguintes: