Botucatu tem a segunda morte por Covid-19 no dia

Este é o 24° óbito registrado no mês

Da Redação

Neste domingo, 28 de fevereiro, mais um óbito de morador de Botucatu foi registrado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Trata-se de um homem de 83 anos, que estava internado no Hospital das Clínicas (HCFMB). Com isso, chega a 104 as fatalidades ocorridas desde o início da pandemia.

Somente em fevereiro foram 24 óbitos de moradores, representando 23,07% do total registrado.

