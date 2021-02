Motorista perde controle quase cai no Rio Capivarinha

Veículo bateu contra obstáculos e por pouco não cai no Rio Capivarinha

Da Redação

Um acidente provocou a interdição, por alguns minutos a rodovia vicinal Alcides Soares, nas proximidades da ponte do Capivarinha.

O fato ocorreu no final da manhã deste domingo, 28 de fevereiro. Informações iniciais dão conta que um Ford Ka Sedan teria saído da pista e colidido com obstáculos. Por alguns metros não cai no rio.

Segundo relatos não houve feridos e a pista já foi liberada.