São Manuel registra o primeiro caso de dengue no ano

Paciente é morador do Residencial Irmãos Inocenti, porém, trata-se de um caso positivo importado

Da Redação

A Diretoria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, registrou o primeiro caso de dengue positivo em São Manuel. O paciente é morador do Residencial Irmãos Inocenti, porém, trata-se de um caso positivo importado. Outros cinco casos resultaram negativo.

No ano passado, o município registrou 24 casos da doença, menos de um terço dos 84 casos registrados em 2019, graças ao intenso trabalho realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses e pela Vigilância Epidemiológica. Foram diversas ações de combate ao mosquito aedes aegypti, como palestras, recolhimento de pneus inutilizados em lotes e terrenos, orientações com distribuição de material impresso nos postos de saúde, orientação com entrega de panfletos em visitas casa a casa e a realização da campanha “Limpa São Manuel”, que recolheu materiais descartáveis, galhos e entulhos que a população colocou nas calçadas, além de bloqueios em residências com focos do mosquito através de nebulizações.

A orientação da Diretoria Municipal de Saúde é que a população faça uso de repelentes, se hidrate bem tomando muita água, água de coco e isotônicos; e que colabore mantendo quintais e terrenos limpos, não deixando água acumulada em recipientes que se tornam ambientes criadouros do mosquito. Em caso de qualquer sintoma da doença, as pessoas devem procurar uma Unidade de Saúde o mais breve possível.