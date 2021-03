Botucatu: idosos entre 80 e 84 e profissionais de saúde com mais de 60 anos continuam a receber vacinas contra a Covid-19

Pessoas que pertencem a esses grupos devem procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência

Da Redação

Nesta terça-feira, 02, a Secretaria Municipal de Saúde continua a vacinação em idosos entre 80 e 84 anos de idade e em profissionais de saúde com mais de 60 anos.

As pessoas que pertencem a esses grupos devem procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência, também portando um documento oficial com foto e o CPF.

No caso dos profissionais de saúde, eles também devem apresentar Carteira de identidade de conselho de classe (ex: CRM, COREN, CREFITO, etc).

Trabalhadores gerais da área da saúde, como recepcionista, segurança e faxineiros, devem levar documento original com foto, RG e documento que comprove a função e vínculo com empresa da área da saúde, como carteira de trabalho, holerite ou crachá de identificação.

Conforme orientação do Documento Técnico da Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 do Governo do Estado de São Paulo, são considerados profissionais da saúde aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Confira a lista:

– Profissionais da saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares;

– Trabalhadores de apoio: recepcionistas, seguranças, trabalhadores de limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros;

– Profissionais que atuam em cuidados domiciliares: cuidadores de idosos, doulas/parteiras. Para cuidadores é necessário que o profissional apresente a Classificação Brasileira de Ocupações – CBO sob o código 5162;

– Funcionários do sistema funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados.

