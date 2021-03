Botucatu registra 60 novos casos de covid-19; total vai 7951 desde o início da pandemia

Há 41 botucatuenses internados para tratamento da doença em hospitais

Da Agência Brasil

Nesta segunda-feira, 1º de março, Botucatu contabiliza 62 novos casos de coronavírus, chegando a 7951 desde o início da pandemia. Os dados constam no boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados agora a noite.

Há 41 botucatuenses internados para tratamento da doença em hospitais, sendo que 38 já são positivos à enfermidade. A taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) está em 110% no Hospital das Clínicas (HCFMB), onde as 30 vagas estão em uso, sendo necessária a abertura de mais três espaços emergenciais, também com pacientes. Já na rede privada, o índice é de 80% em dez leitos disponíveis.

Em contrapartida, 317 pessoas estão em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processadas por crime contra a saúde pública.

A pandemia ainda matou 104 botucatuenses, enquanto outros 7493 estão recuperados.