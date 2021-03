Prouni: inscrições para lista de espera começam hoje (1º)

Oportunidade é para candidatos não selecionados nas chamadas regulares

Da Agência Educa Mais Brasil

Estudantes interessados em participar da lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) devem acessar o site nessa segunda (01) ou terça (02). A oportunidade é para candidatos não selecionados nas chamadas regulares.

Nesta etapa, ficam disponíveis todas as vagas com bolsas de estudo que não foram preenchidas anteriormente.

Os resultados serão divulgados aos poucos, conforme a disponibilidade de vagas. Por isso, o interessado deve acessar o sistema todos os dias, até o encerramento do período, para ver se foi contemplado.

O Ministério da Educação (MEC) não enviará mensagens informando sobre a aprovação, por isso é importante ficar atento à atualização dos dados no site do Prouni. Caso seja pré-aprovado, o estudante deve se atentar ao prazo de apresentação da documentação exigida, como comprovantes de renda, identificação pessoal, endereço e escolaridade.

Requisitos

Estão aptos a participar da lista de espera todos os inscritos da edição 2021.1 do Prouni que não foram aprovados nas etapas anteriores. Além disso, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 e obtiveram, pelo menos, 450 pontos na média das provas, sem ter zerado a redação. Também é necessário comprovar renda familiar bruta mensal de, no máximo, três salários mínimos por pessoa e não ter diploma de nível superior.

O Prouni abriu processo seletivo com 162.022 bolsas de estudo, parciais e integrais. As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2021. Do total de vagas, 76.855 foram destinadas para bolsas integrais, que cobrem os valores totais das mensalidades durante todo o curso, e 85.167 para as bolsas parciais, que correspondem à metade dos valores das mensalidades.