São Manuel aplica multa de R$ 20 mil a proprietário que alugou chácara para festa clandestina

No último dia 26 de fevereiro a Guarda Civil Municipal de São Manuel após receber denúncia anônima de realização de festas clandestinas no bairro de Toledo, em operação conjunta com a Polícia Militar e o Setor de Tributação da Prefeitura, se deslocaram ao bairro rural.

Ao encontrarem dois indivíduos em frente a estância “Nossa Senhora Aparecida”, os mesmos confirmaram a realização de um evento no local, organizado por I.C.M.M., que não se encontrava presente no momento da averiguação, pois segundo informações, estaria se dirigindo a cidade de São Manuel com a intenção de comprar bebidas para o evento.

Nesta diligência as Forças de Segurança e a Fiscalização não conseguiram adentrar a chácara. Porém, no sábado (27), por volta das 21h00, nova denúncia foi feita que evento estaria acontecendo no mesmo local. Os órgãos de fiscalização e segurança confirmar quem era a promotora responsável pela festa clandestina e o proprietário do local, que alugou para o evento V.A.Q.