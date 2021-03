São Manuel vacina, nesta segunda (1º), pessoas de 80 a 84 anos contra a Covid-19

Pessoas que receberão a vacina devem levar um documento que comprove a idade e ainda o CPF

Da Redação

A Administração Municipal, através da Diretoria de Saúde, irá iniciar a vacinação contra o Covid-19 nas pessoas com idade entre 80 a 84 anos a partir desta segunda-feira, dia 1º, no sistema drive thru (dentro do carro), no poliesportivo. O sistema drive thru continua, no momento, sendo o único local fixo de vacinação que está à disposição do público alvo.

As pessoas que poderão receber a vacina devem levar um documento que comprove a idade e ainda o CPF e a carteira de vacinação, se tiverem. Aquelas pessoas idosas que encontram-se acamadas ou com alguma dificuldade de locomoção deverão entrar em contato com o posto de saúde mais próximo de sua residência para deixar o nome em uma lista para que a equipe da Vigilância Epidemiológica possa continuar aplicando a vacina em seus domicílios.

A última atualização da Vigilância Epidemiológica informava que 1.309 pessoas haviam sido vacinados no Município (listagem no site da Prefeitura de São Manuel – www.saomanuel@sp.gov.br), com idade a partir dos 85 ou mais e profissionais atuantes na área da saúde, incluindo aqueles que tomaram a segunda dose.

No final da tarde desta sexta-feira, 26, a Diretoria de Saúde recebeu da Vigilância Epidemiológica Estadual o 5º lote com mais 520 doses para vacinação das pessoas com idade entre 80 a 84 anos da Oxford/Astrazeneca para continuar o processo de vacinação, de acordo com o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. Esse novo lote irá servir para imunizar o público alvo citado. Até o momento, foram recebidas 1.731 doses da Coronavac e 970 doses da vacina AstroZeneca/Oxford, num total de 2.701 doses.

A Diretoria Municipal de Saúde, à medida em que novas doses forem liberadas para o Município pela Secretaria Estadual de Saúde, irá dar continuidade a vacinação dos demais grupos, sempre comunicando com antecedência o público-alvo, cumprindo o protocolo estabelecido pelo Governo do Estado de São Paulo.