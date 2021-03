Avaré tem cursos gratuitos de“Almoxarife e Estoquista” e “Recepção e Atendimento”

São 20 vagas disponíveis para cada curso

Da Redação

A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia comunica que estão abertas as inscrições para os cursos de “Almoxarife e Estoquista” e “Recepção e Atendimento”.

São 20 vagas disponíveis para cada curso. Gratuitas, as capacitações oferecidas pelo Programa Via Rápida acontecem no formato remoto e possuem carga horária de 60 a 80 horas, respectivamente.

As aulas têm início no dia 24 de março com previsão de término em 13 de abril, sempre das 18 horas às 22 horas, de segunda a sexta-feira.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 10 de março no site www.cursosviarapida.sp.gov.br ou na Casa do Cidadão, das 8 às 16 horas. O endereço é Rua Bahia, nº 1580. Outras informações pelo telefone (14) 3732-1923.

Parceria com a Prefeitura da Estância Turística de Avaré, o Via Rápida é um programa do Governo do Estado de São Paulo que oferece cursos básicos de qualificação profissional de acordo com as demandas regionais e com o mercado de trabalho local.

Bolsa

O estudante que iniciar cursos presenciais, semipresenciais e remotos do Programa Via Rápida poderá receber bolsa-auxílio a partir de março.

O valor é de R$ 210. Até o final deste ano, serão ofertadas 30 mil vagas de qualificação profissional com bolsa-auxílio, informa o Governo Estadual.

Acesse o www.cursosviarapida.sp.gov.br para saber mais sobre critérios e outros detalhes sobre as capacitações.