Botucatu: homem agride esposa e ameaça guarda municipal

Acusado ainda ameaçou um dos guardas civis que participaram da prisão

Da Redação

A Guarda Civil Municipal de Botucatu (GCM) deteve no final de semana, um homem de 25 anos após ameaçar a esposa de morte. O fato ocorreu na região da Boa Vista, onde o acusado passou a agredir fisicamente a vítima na residência onde estavam.

A mulher fez Boletim de Ocorrência por meio virtual. No entanto, o acusado prosseguiu com as ameaças, insinuando estar armado. Por isso a GCM foi acionada. Durante abordagem, o acusado ameaçou um dos agentes municipais com a frase “Te conheço, e a sua família. Vou cobrar essa ‘fita'”.

Detido, o homem foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi arbitrada fiança. Não tendo o dinheiro para pagamento da mesma, acabou transferido ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido à Lei de Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.