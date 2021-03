“Desistencial’: Dael lança novo projeto neste domingo (7)

Para marcar o lançamento, Dael fará uma live, às 17h deste domingo, no YouTube e Instagram

Da Redação

Neste domingo, dia 7, o compositor e músico Dael lança seu primeiro EP “Desistencial”, com três músicas de sua autoria, incluindo “Carregado”, canção vencedora do Festival Botucanto 2015, que agora ganha uma versão definitiva e remasterizada.

O EP ainda conta com as canções “Apocalipse Engajado Permanente” e “Desistencial”, que dá nome ao projeto realizado através do Edital Olhar para Dentro, da Secretaria de Cultura de Botucatu. As três músicas estarão disponíveis no formato de vídeo-canções no Facebook (facebook.com/daelmusic) e no Canal do YouTube de Dael.

Para marcar o lançamento, Dael fará uma live, às 17h deste domingo, no YouTube e Instagram. Apresentação é uma ação realizada com recursos da Lei Aldir Blanc #LeiAudirBlancBotucatu.

A canção “Desistencial”, considerada um ‘sambinha’ pelo artista. “Acredito que a letra de Desistencial define bem minhas aflições como músico e pessoa, sendo uma forma de me apresentar: ora drama, ora cômico”, a música também se destaca no projeto, com um videoclipe filmado em Super8, pelo NADA Studio Criativo, que também será lançado.

Questionado sobre a influência da pandemia, ou do isolamento social, sobre sua obra, Dael destaca que as canções tem mais a ver consigo mesmo, mas… “Todas as músicas foram compostas antes, mas o período pandemico acabou intensificando alguns significados”, destacou.

O EP “Desistencial” de Dael foi produzido e mixado pelo estúdio Fainestai e masterizado por Guilherme Chiappetta.