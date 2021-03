Governo paulista pode adotar medidas mais restritivas em conjunto com municípios

A reunião online teve a participação de 618 Prefeitos e Prefeitas

Da Redação

O Governador João Doria coordenou uma videoconferência com mais de 600 Prefeitos na tarde desta terça-feira (2) para debater novas ações conjuntas de enfrentamento ao coronavírus. O recrudescimento da pandemia levou o Governo de São Paulo e as Prefeituras a um alinhamento para a eventual aplicação de medidas mais restritivas em todos os 645 municípios do estado.