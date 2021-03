Botucatu: colisão entre carros mata uma pessoa na Domingos Sartori

Veículos transitavam em direções opostas na rodovia quando colidiram nas proximidades de Botucatu

Da Redação

Acidente na Rodovia Domingos Sartori, que da acesso ao campus da Unesp, por volta das 19 horas desta quarta-feira, 3 de março, teve uma vítima fatal.

Dois veículos, um Hyundai HB20 e um Fiat Punto colidiram frontalmente na alça de acesso da Rodovia Marechal Rondon, sentido Botucatu. O Fiat teve princípio de incêndio. Os dois veículos ficaram com as frentes completamente destruídas.

Na sequência, um Chevrolet Monza tentou frear, mas colidiu na traseira do Punto.

Segundo a polícia o HB20 transitava sentido Botucatu para Unesp, sendo que o Punto vinha no sentido contrário.

O motorista do Fiat Punto morreu na hora e o motorista do Hyundai foi socorrido pela concessionária e encaminhado ao Hospital das Clínicas de Botucatu. Os ocupantes do Monza nada sofreram.

A pista está interditada nos dois sentidos. O Notícias acompanha o caso.