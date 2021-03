Botucatu soma mais 62 novos casos de Covid-19 e total chega a 8104

Há 50 botucatuenses internados em hospitais para tratamento da doença

Da Redação

Atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde aponta para o acréscimo de mais 62 pessoas infectadas com a covid-19 em Botucatu. O total vai a 8104 desde o início da pandemia.

Há 50 botucatuenses internados em hospitais para tratamento da doença, sendo que desse total 38 já são positivos ao novo coronavírus.

A taxa de ocupação de leitos em terapia intensiva está em 110% no Hospital das Clínicas, com todas as 30 vagas ocupadas. Ocorreu a abertura de mais três espaços emergenciais, também com pacientes. Já na rede privada, este índice é de 100% de todas as dez vagas.

Neste momento, 338 pessoas estão em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem ser processadas por crime contra a saúde pública.

A pandemia ainda matou 105 pessoas, enquanto que outras 7573 estão recuperadas.