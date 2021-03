Botucatu: vereadora Erika Liao testa positivo para a Covid-19

Erika esteve em um evento na Prefeitura de Botucatu

Da Redação

A vereadora Erika Liao Tiago (Republicanos) testou positiva para a covid-19. A parlamentar realizou o teste em uma clínica particular após não sentir-se bem no início da tarde desta quarta-feira, 3 de março. A informação foi divulgada pelo site Acontece Botucatu.

Erika está em isolamento doméstico e apresenta poucos sintomas da enfermidade. As pessoas que tiveram contato com ela na Câmara Municipal serão afastadas do trabalho e passarão por testes.

Antes do resultado, a parlamentar esteve em um evento na Prefeitura Municipal, onde foi discutida ação para compra de vacinas por parte do Executivo. Além do prefeito Mário Pardini, participaram do encontro os vereadores Alessandra Lucchesi, Claudia Gabriel, Cula, Marcelo Sleiman, Sargento Laudo e Lelo Pagani, e também o Vice-prefeito André Peres e o Secretário Municipal de Saúde, André Spadaro.