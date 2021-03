Polícia Federal deflagra operação em Botucatu e São Manuel para apreensão de cigarros contrabandeados

Investigações continuam e os envolvidos deverão ser processados pelos crimes de contrabando

Da Redação

A Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal do Brasil, deflagra nesta quarta-feira, 3 de março, a Operação “Alegoria”, para repressão ao contrabando de cigarros na região de São Manuel e Botucatu. As investigações iniciaram há um ano e demonstraram a atuação de um grupo de pessoas associadas para a prática habitual do crime de contrabando de cigarros provenientes do Paraguai.

Grandes remessas adquiridas de fornecedores da região de fronteira, eram armazenadas em São Manuel e, habitualmente, abasteciam a diversos pequenos comerciantes e consumidores da região com o produto nocivo à saúde.

Nesta quarta-feira, 3 de março, um contingente de cinquenta Policiais Federais e Auditores da Receita Federal dão cumprimento simultâneo a 11 (onze) mandados de Busca e Apreensão e 04 (quatro) mandados de Prisão Temporária, expedidos pela 1ª Vara Federal em Botucatu, em endereços localizados nas cidades de São Manuel, Botucatu e Rolândia/PR.

As investigações continuam e os envolvidos deverão ser processados pelos crimes de contrabando e de associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 8 anos de reclusão. Ainda não há balanço dos produtos apreendidos.