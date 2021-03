Relator do caso Isa Penna pede suspensão do mandato de Fernando Cury por 6 meses

Do G1

O relator do processo em que a deputada Isa Penna (PSOL) acusa o deputado Fernando Cury (Cidadania) de importunação sexual votou nesta quarta-feira (3) pela condenação do parlamentar com pena de suspensão do mandato por seis meses em reunião do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A deputada pede a cassação do mandato do colega, depois que uma câmera da Casa registrou o parlamentar colocando a mão no seio dela.

O relatório poderia ser votado pelos integrantes do Conselho de Ética ainda nesta quarta, mas dois deputados pediram vistas do processo alegando que não tiveram acesso ao documento com antecedência. Deste modo, o caso terá mais dois dias para análise. Veja mais abaixo.