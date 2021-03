Vila Madalena, em Botucatu, anuncia encerramento das atividades; empresa atribui à pandemia de Covid-19

Local foi inaugurado em 2015 e era uma das opções na vida noturna botucatuense

Da Redação

Mais um estabelecimento comercial anunciou o encerramento de suas atividades devido à pandemia de Covid-19. Dessa vez, a empresa afetada é o Vila Madalena, localizada na Avenida Leonardo Villas Boas, na região Norte de Botucatu.

O local foi inaugurado em 2015, sendo uma das opções na vida noturna botucatuense. O fechamento da empresa está confirmada em postagem na página oficial da mesma, onde “diante dos fatos e das incertezas econômicas que vão encarecer o custo de vida dos Brasileiros e do trágico acontecimento ocorrido em 2019 tanto no Brasil como no mundo , não conseguiremos continuar”.

Não foi informado quantos funcionários foram dispensados pela empresa, que vinha tentando manter as atividades mesmo com as incertezas do Plano São Paulo de combate à covid-19, que tem colocado a região de Botucatu constantemente na Fase Vermelha, a mais restritiva.

A nota ainda frisa que “o Vila Madalena por hora se encerra quem sabe em uma outra oportunidade com dias melhores que virão possamos nos reencontrar novamente”.