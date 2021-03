Botucatu tem 92 novos casos de Covid-19 registrados nesta quinta-feira (4)

Neste momento, 55 botucatuenses estão internados em hospitais

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde de Botucatu confirmou 92 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira, 4 de março. Com isso, o total desde o início da pandemia chega a 8196 pessoas infectadas pela doença.

Neste momento, 55 botucatuenses estão internados em hospitais para tratamento do novo coronavírus, sendo que 48 são positivos à enfermidade. As taxas de ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas (HCFMB) e na rede privada são de 110%. Isso significa que no hospital público, todas as 30 vagas estão ocupadas, com a abertura de mais três espaços emergenciais. No Hospital Unimed todos os dez leitos encontram-se em uso, obrigando o estabelecimento de saúde a abrir mais um, também em caráter excepcional.

Há 422 botucatuenses em quarentena domiciliar obrigatória. Em caso de descumprimento podem responder por crime contra a saúde pública.

A pandemia matou 106 munícipes, enquanto outros 7620 estão recuperados.